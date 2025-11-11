В Ушаковке на День открытых дверей — аншлаг

Участниками мероприятия стали жители Крыма, Ростовской области, Ставропольского края и Волгограда.

Среди критериев, по которым молодые люди сегодня выбирают Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, — отличные перспективы, передовая материально-техническая база и яркая студенческая жизнь.

Пообщаться с представителями руководства вуза, деканами факультетов и курсантами в рамках Дня открытых дверей приехали около 800 абитуриентов и их родителей.

Интерес вызывают плавательные специальности. Здесь играют роль сразу несколько факторов — востребованность выпускников Ушаковки и высокая заработная плата в дальнейшем. Для родителей важна и серьезная дисциплина в вузе, командиры, у которых всегда можно поинтересоваться успехами ребенка. Гости много вопросов задавали относительно требований к здоровью будущих моряков и похождения плавательной практики.

В вузе стало значительно больше специальностей. Так, на факультете эксплуатации водного транспорта и судовождения появились такие специальности, как «Информационная безопасность» и «Мехатроника и робототехника». В Институте морского транспортного менеджмента, экономики и права не так давно презентовали актуальное направление подготовки — инженерно-экономическое обеспечение бизнес-процессов морского транспорта.

Абитуриентов в 2026 году станет больше в Морском и Транспортном колледжах Ушаковки. Такой вывод можно сделать исходя из количества гостей, которые пришли узнать именно о специальностях СПО.

Интерес к специальностям, предлагаемым в колледжах, объясним. Проект «Большой университет», который уже около 10 лет реализует Ушаковка, стал для девятиклассников не просто возможностью получить первоклассное средне-профессиональное образование, а вполне реальным шансом претендовать на высшее образование, причем на бюджетной основе. Все образовательные программы колледжа реализуют те же преподаватели на той же материально-технической базе, что и в университете.

После встречи гости поделились впечатлениями о вузе. По их словам, теперь абитуриенты удвоят усилия, чтобы получить максимальные баллы на ЕГЭ, так как хотят стать частью большой семьи Ушаковки.

