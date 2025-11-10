В Ушаковке подвели итоги Чемпионата России по судомодельному спорту

Целый мир в миниатюре: в течение недели, с 30 октября по 6 ноября, Ушаковка принимала участников Чемпионата России по судомодельному спорту и VI международного «Кубка Цемесской бухты». Опытнейшие мастера из России и республики Беларусь состязались за звание «лучшего» в своем классе.

Удивление, восхищение и даже восторг — именно в таких красках описывали увиденное гости выставки, которая развернулась в Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова в рамках проходящих здесь соревнований.

Чемпионат собрал мастеров из России, Белоруссии, Крыма, Урала, Серверного Кавказа, Подмосковья и более 180 моделей судов разных классов. Это была не гонка за победу, а изумительная, почти музейная экспозиция, где главными героями стали детализация, точность и мастерство создателей.

Каждая модель — это отдельная история, воплощенная в пластике, дереве и металле. Причем, искусство судомоделиста ничуть не уступит искусству всемирно известных ювелиров, того же Фаберже. Идеальные линии, кропотливая многолетняя работа и внимание к каждой детали.

Все это строго оценивало компетентное жюри. В его составе профессионалы, с чьим мнением считаются во всем мире, — президент Международной Федерации, главный тренер национальных команд Республики Беларусь по техническим и авиационным видам спорта Дмитрий Калмыков, председатель Федерации судомодельного спорта России, руководитель «секции С» Александр Сивенцев, председатель Новороссийского клуба истории флота Игорь Белоконь.

Только представители национальной сборной команды республики Беларусь на эти соревнования привезли 32 модели в разных классах. Всего же судейство проходило в 25 классах.

В итоге приз зрительский симпатий «Восторг-2025» достался Сергею Шикину. Традиционный кубок за преданность Российскому судомоделизму 2025 вручили Дмитрию Шевелеву.

Бронзовый «Кубок Цемесской бухты у Владимира Екимова, серебряный — у Алексея Рыжева. Золотой юниорский кубок завоевала Варвара Ковалева из Клинцов. «Кубок памяти Льва Алешина» и золото «Кубка Цемесской бухты» присудили Александру Павловичу Сивенцеву.

За помощь в организации и проведении соревнований специальный кубок вручили руководителю музея адмиралов Черноморского флота МАОУ СОШ № 34 Новороссийска Александру Мандрыке.

По словам организаторов, самым главным достижением этих соревнований стало именно участие большого количества юных мастеров, ведь это значит, что российский судомодельный спорт будет жить, раз у него есть продолжатели.

Подпишись, здесь всегда интересно.