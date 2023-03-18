В Ушаковке к годовщине воссоединения Крыма с Россией организовали масштабный флешмоб

18 марта 2014 года Крым и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Особенно значимым это событие стало для Филиала Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в городе Севастополь.

Созданный 16 октября 2002 года, задолго до знаменательной даты, Филиал был одним из двух российских вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова и ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова) которые вели образовательную деятельность на территории Севастополя.

Филиал университета располагается в корпусе Лазаревских казарм, возведенных в 1840-е годы под руководством командующего Черноморским флотом, военного губернатора, адмирала Михаила Лазарева. Оснащен самым современным учебным и тренажерным оборудованием, соответствующим лучшим мировым стандартам.

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