В университете имени адмирала Федора Ушакова отметили день воссоединения Крыма с Россией

Делегация преподавателей и командиров Транспортного колледжа накануне вернулась с полуострова. Цель поездки — лично доставить посылки и посмотреть, как несут дежурство военнослужащие, оберегающие покой и порядок на территории Крыма.

Конечно, представители колледжа навещали новороссийцев, которые сейчас проходят там срочную службу. Это молодые парни, самому старшему едва исполнилось 20 лет, поэтому у гостей отношение к ним было отеческое.

«Эта поездка была нужна не только ребятам, которые сейчас в Крыму, но и нам самим. Мы вернулись с особыми чувствами и, разговаривая сегодня с курсантами, приводим в пример именно этих бойцов, которые точно знают зачем и что они в настоящее время делают для своей Родины, почему это так важно. Привезли солдатам не только гостинцев, домашних разносолов, но и письма от наших девушек. Было приятно и трогательно смотреть, как внимательно они читали, а потом, сказали, что впервые получают настоящие письма, а не электронные, и обязательно сохранят их на память», — рассказала заместитель начальника Транспортного колледжа ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова по воспитательной работе Наталья Сивцова.

Также накануне курсанты вуза собрали большую партию гуманитарной помощи. Казалось бы, не так много времени прошло с 23 февраля, когда на передовую так же отправили посылки для военных, и вот, ребята снова оказывают помощь. Собрали теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты.

«Могу сказать, что курсанты очень живо откликнулись на очередную просьбу, все хотели помочь, действительно от души, поэтому и собрали так быстро. Самые активные, это, конечно, наши плавательные специальности, будущие судоводители и судомеханики. Отдельное спасибо хотелось бы сказать заместителю декана по воспитательной работе Андрею Остюку. Он поддерживает очень тесную связь с десантниками, и мы всегда в курсе, какая помощь нужна. Более того, мы откликаемся, если семьям мобилизованных что-то нужно. Буквально пару дней назад помогли мебель разгрузить, вроде бы мелочь, но обратиться хозяйке больше было не к кому, а мы всегда рады», — рассказал первокурсник Судомеханического факультета ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, глава студсовета Ушаковки Сергей Бакши.

Активисты студенческого совета университета предложили организовать еще и масштабный флешмоб, а приурочить его к 18 марта. Именно в этот день в 2014 году Крым и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами. Особенно значимым это событие стало для филиала Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Севастополе.

Созданный 16 октября 2002 года, задолго до знаменательной даты, филиал был одним из двух российских вузов, (МГУ им. М.В. Ломоносова и ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова) которые вели образовательную деятельность на территории Севастополя. Филиал университета располагается в корпусе Лазаревских казарм, возведенных в 1840-е годы под руководством командующего Черноморским флотом, военного губернатора, адмирала Михаила Лазарева. Оснащен самым современным учебным и тренажерным оборудованием, соответствующим лучшим мировым стандартам.

С момента своего основания более 3,5 тыс. курсантов и слушателей, получивших дипломы о высшем образовании и профессиональной подготовке, работают на командных должностях в ведущих судоходных компаниях.