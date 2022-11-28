В университете «Сириус» начали готовить футбольных арбитров
Обучение здесь проходят 60 студентов спортивных вузов — как юноши, так и девушки. Многие их них уже работали на матчах Юношеской лиги.
Начинающие судьи знакомятся с уникальной программой, которую совместно запустили Академия РФС и университет «Сириус».
«Эта сфера дает очень большой кругозор для разного поля деятельности. Даже если кто-то в силу обстоятельств не станет арбитром, то он все качества, которые проявляет на футбольном поле, может применить в другой деятельности», — рассказал судья Артем Клюев.
«Они получат информацию по физподготовке — как готовиться, восстанавливаться. По подготовке в сфере психологии — как противодействовать стрессовым ситуациям», — сказал руководитель отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков.
Подготовка состоит из трех этапов. Первый — лекционный. Идеями и опытом со студентами поделятся действующие арбитры, например, судья ФИФА Виталий Мешков. Второй этап — практические занятия на футбольном поле и в тренажерном зале. Третья составляющая — большое количество различных тестов, чтобы понять степень подготовки студентов.
«Арбитр пробегает за футбольный матч около 10 км. Он их пробегает не вразвалку, не трусцой, а в интервальном, рваном режиме с очень приличными скоростями. То есть в некоторых случаях он должен бегать стометровки за 11–12 секунд», — сообщил заместитель председателя Совета федеральной территории «Сириус» Дмитрий Савин.
По окончании обучения студенты продолжат получать ценный опыт как на зимних сборах, так и в течение всего 2023 года.
Читайте также: футболисты Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян рассказали, за кем следят на чемпионате мира.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
- В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
- В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
- Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории