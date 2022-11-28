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В университете «Сириус» начали готовить футбольных арбитров

Спорт
28.11.2022 11:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-universitete-sirius-nachali-gotovit-futbolnyh-arbitrov
Видео канала «Кубань 24»

Обучение здесь проходят 60 студентов спортивных вузов — как юноши, так и девушки. Многие их них уже работали на матчах Юношеской лиги.

Начинающие судьи знакомятся с уникальной программой, которую совместно запустили Академия РФС и университет «Сириус».

«Эта сфера дает очень большой кругозор для разного поля деятельности. Даже если кто-то в силу обстоятельств не станет арбитром, то он все качества, которые проявляет на футбольном поле, может применить в другой деятельности», — рассказал судья Артем Клюев.

«Они получат информацию по физподготовке — как готовиться, восстанавливаться. По подготовке в сфере психологии — как противодействовать стрессовым ситуациям», — сказал руководитель отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков.

Подготовка состоит из трех этапов. Первый — лекционный. Идеями и опытом со студентами поделятся действующие арбитры, например, судья ФИФА Виталий Мешков. Второй этап — практические занятия на футбольном поле и в тренажерном зале. Третья составляющая — большое количество различных тестов, чтобы понять степень подготовки студентов.

«Арбитр пробегает за футбольный матч около 10 км. Он их пробегает не вразвалку, не трусцой, а в интервальном, рваном режиме с очень приличными скоростями. То есть в некоторых случаях он должен бегать стометровки за 11–12 секунд», — сообщил заместитель председателя Совета федеральной территории «Сириус» Дмитрий Савин.

По окончании обучения студенты продолжат получать ценный опыт как на зимних сборах, так и в течение всего 2023 года.

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Автор:
Максим Герасин
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