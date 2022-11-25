Футболисты Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян рассказали, за кем следят на Чемпионате мира
Спорт
25.11.2022 19:37
Представители кубанских клубов смотрят Чемпионат мира. Даже несмотря на то, что сезон в России пока еще не ушел на зимнюю паузу.
За кем следят, за кого переживают — рассказали горожане Станислав Агкацев и Эдуард Сперцян.
«Я бы не сказал, что за кого-то сильно болею. Есть страны, сборные, за кем более тщательно слежу. Англия, допустим, нравится мне. Хочу игры Англии посмотреть, ну и Франции, наверное», — сказала игрок ФК «Краснодар» Станислав Агкацев.
«Смотрю каждую игру, наслаждаюсь этим. Это праздник для всех. Просто смотрю, кто играет на моей позиции и беру лучшее оттуда», — поделился игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян.
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