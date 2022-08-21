В Ульяновской области микроавтобус зажало между двумя фурами, погибли 16 человек

Фото пресс-службы УМВД России по Ульяновской области

ДТП, в котором погибли 16 человек произошло 21 августа около 14:00 на трассе М — 5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области.

По предварительным данным, водитель грузовика не успел затормозить. Он наехал на стоящий микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении. В результате автобус зажало между двумя фурами. Предварительно, погибли 16 человек. Еще трех госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились граждане Казахстана.

«В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе. И еще один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Читайте также: в Крымском районе водитель «девятки» погиб в лобовом столкновении в «Газелью».