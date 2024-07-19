В угнанном у Киркорова лимузине Пугачевой на Кубани поселились бомжи

Белоснежный 10-метровый лимузин Hummer в 90-е годы певице Алле Пугачевой подарил на день рождения Филипп Киркоров, за которым она тогда была замужем.

После развода Пугачева оставила машину Киркорову, но ездить на нем он не хотел и даже решил продать. Он выставил его на аукцион со стартовой ценой в 250 тыс. евро — модель делали по его заказу в Америке.

Вскоре певец передумал устраивать аукцион и решил отправить лимузин в российский «Автомузей», однако сделка сорвалась, поэтому лимузин долгое время стоял во дворе отца артиста Бедроса Киркорова на Земляном Валу.

«Бедрос и его помощник приглядывали за лимузином. А потом состоятельный друг Бедроса предложил поставить этот Hummer к себе в гараж. Он посчитал, что странно такой реликвии пылиться во дворе. Бедрос согласился. Больше отец Киркорова Hummer не видел», — рассказал приятель семьи Киркоровых.

Он пояснил, что водитель этого друга угнал лимузин — машина исчезла вместе с шофером. Нашли Hummer только спустя несколько месяцев — в поле в Краснодарском крае, а в салоне автомобиля поселились бомжи.

«Бедрос очень переживал, даже снял в банке сбережения — 80 тыс. долларов, которые ему подарил Филипп несколько лет назад на день рождения. Он хотел отремонтировать Hummer, а то Филипп расстроится. Мы еле отговорили его от этой затеи.», — цитирует друга семьи «Комсомольская правда».

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