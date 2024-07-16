Путин протестировал новую модель Lada на трассе М-11
Президент Владимир Путин 16 июля приехал за рулем Lada Aura на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева».
Перед тем, как выступить на мероприятии по открытию трассы, глава государства лично оценил новинку «Автоваза».
«Хорошая машина», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистов о новой модели Lada.
Салон Lada Aura выполнен из натуральной кожи. В машине установлен двигатель 1,8 л мощностью 122 лошадиные силы. В этом году планируют выпустить порядка 3 тыс. таких автомобилей.
Отечественная новинка стала очередной среди тех, что лично тестировал президент. Владимир Путин рассказывал, что в студенческие годы ездил на «Запорожце», потом был обладателем «Волги».
Глава государства также на публике водил лимузин Aurus, садился за руль легковых Lada Vesta и Lada Kalina, управлял комбайном, вездеходом, КамАЗом и мотоциклом «Урал», сообщает ТАСС.
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