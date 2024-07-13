Путин подписал закон о возвращении семьям с двумя детьми половины налогов

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал закон, который позволяет семейным парам с двумя и более детьми возвращать 7% из уплаченного 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ разместили на государственном портале правовой информации. Подписанный главой государства документ дает возможность семьям получить соответствующий ежегодный налоговый вычет. Это касается и опекунов, воспитывающих двух детей и более. Закон направлен на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и улучшение их финансового положения

Деньги возвращаются при условии, что среднедушевой доход семьи меньше или равен полутора прожиточным минимумам.

Выплату могут получить граждане России, проживающие в стране на постоянной основе и являющиеся её налоговыми резидентами.

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