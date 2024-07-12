Путин подписал закон о введении в России туристического налога с 2025 года

Документ Федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс страны опубликовали 12 июля на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении туристического налога. Нововведение начнет действовать с 2025 года. Налог для туристов будет местным. Муниципальные власти будут самостоятельно принимать решение о его введении и размере ставки. При введении туристического налога действующий в последние годы курортный сбор будет отменен.

Деньги от туристического налога будут поступать в местный бюджет в зависимости от место нахождения средств размещения.

Ожидается, что в 2025 году ставка туристического налога составит 1% от общей стоимости проживания в гостинице. Затем она будет постепенно расти.

При этом, некоторые категории жителей РФ освободят от уплаты туристического налога, в том числе участников СВО, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что законопроект о туристическом налоге не приведет к значительному подорожанию отдыха в стране. По его словам, все аргументы за принятие закона были представлены эксперты при его рассмотрении.