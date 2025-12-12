В учебном центре ЮВО готовят военных, заключивших контракт с Минобороны РФ

В Южном военном округе продолжается активная подготовка граждан, подписавших контракт с Министерством обороны России. С новыми военнослужащими проводятся занятия по обращению с оружием, управлению боевой техникой и тактическим действиям.

Особое внимание уделяется навыкам управления боевыми машинами пехоты БМП-3. Экипажи обучаются уничтожать цели, имитирующие противника, с использованием 30-мм автоматической пушки на дистанции до 2 км. Корректировка огня осуществляется из командного пункта. Упражнения формируются на основе опыта специальной военной операции.

«Я научился стрелять и попадать в цель из БМП. Инструкторы обучают и помогают освоить все необходимые навыки, включая тактику и медицину», — сообщил командир БМП-3 с позывным «Красава».

Большинство обучающихся — из Краснодарского края. Прохождение курса общей подготовки — обязательное условие для дальнейшей службы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Все граждане, независимо от предыдущей службы, проходят обучение в учебных центрах, чтобы освоить новые воинские должности», — отметил старший инструктор пункта отбора в Краснодаре прапорщик Всеслав Ширяев.

Для заключения контракта с Минобороны нужно подать заявление в военный комиссариат. Оформление занимает до 3 дней, после чего на Кубани выплачивается 3 млн рублей. Основная мотивация для многих — желание помочь стране и близким.

«У меня была хорошая работа, но я решил присоединиться к друзьям на передовой. На защиту иду, чтобы здесь спокойнее было всем. В стороне не решился оставаться. Ничего такого нет. Как мужчина решил пойти. Это первый контракт», — поделился Султан Асхабов.

Читайте также: на Кубани до конца года продлили максимальную выплату контрактникам.

Подпишись, здесь всегда интересно.