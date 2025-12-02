На Кубани до конца года продлили максимальную выплату контрактникам

Заключившие контракт с Минобороны РФ от Краснодарского края продолжат единовременно получать 3 млн рублей.

Решение продлить максимальные выплаты до конца 2025 года принято по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Условия заключения контракта на Кубани — одни из лучших в стране, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подробнее об условиях заключения контракта можно узнать по телефону 8 (800) 444-46-23 или на сайте контракт23.рф.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выплата состоит из 2,1 млн рублей, выделенных по решению губернатора, 500 тыс. рублей от муниципалитета края и 400 тыс. рублей — из федерального бюджета.

Читайте также: турели для уничтожения БПЛА изготовили казаки из Анапы. Установки для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек передали в местную воинскую часть.

