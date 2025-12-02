Турели для уничтожения БПЛА изготовили казаки из Анапы

Установки для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек передали в местную воинскую часть.

За содействием в оснащении турелями для огня по низколетящим целям и прикрытия неба от БПЛА противника к атаману казачьего общества «хутор Благовещенский» Сергею Старовойтову обратилась инициативная группа военнослужащих.

Казаки вместе с волонтерами группы «Все для фронта — все для Победы» за несколько дней в сварочном цеху изготовили необходимое количество турелей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

