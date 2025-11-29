Фонд «Добро и дело» передал гуманитарный груз в Запорожье и ДНР ко Дню матери

Груз весом более 8 тонн на сумму более 1,5 млн рублей доставят в больницы, детские дома, госпитали и роддома Запорожья и Донецкой народной республики.

В основном в состав груза вошли аптечная косметика, медицинские принадлежности, средства гигиены и наборы до новорожденных.

Сопровождать груз будут волонтеры фонда «Добро и Дело». Они посетят 12 пунктов и передадут адресную помощь мирным жителям.

«Этот выезд мы посвятили Дню Матери, который будет отмечать в воскресенье вся страна. Хочется в этот день оказать реальную помощь нуждающимся, такую теплую и по-матерински заботливую. Большой груз поедет в детский дом «Теремок», в центры матери и ребенка, окажем помощь роддомам и больницам спецификой: бинтами, перевязочным материалом, пеленками, наборами для различных медицинских манипуляций и процедур», — рассказала директор фонда «Добро и Дело» Анна Потынга.

Кроме того, фонда и всех мам Кубани отправится помощь бойцам и госпиталям, в частности техобеспечение. Также передадут солдатские посылки от детсадовцев и школьников. Всего будет 8 тонн груза — бытовая техника, новая одежда и продукты.

В сборе груза участвуют неравнодушные жители города и представители бизнеса. В этот раз также присоединились торговая марка «Кубаночка», традиционно-мебельное производства ООО «Богдан» и многие другие, сообщает пресс-служба фонда «Добро и дело».

