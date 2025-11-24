Армянские общины Кубани отправили гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Армавире собирают большой гуманитарный груз для российских военных. Кубанские меценаты подготовили для бойцов на передовой индивидуальные улучшенные продуктовые наборы.

«Своих не бросаем» — более 2 тыс. коробок с такими надписями отправятся на передовую в зону СВО. Это улучшенные продуктовые наборы — в каждом из которых 15 наименований кубанской продукции: мясные консервы, сгущенное молоко, печенье, сушки. Такой большой гуманитарный груз в эти дни вновь собирают в Армавире армянские общины Кубани. Бойцы на Донецком и Луганском направлениях уже получали эти продуктовые посылки и говорят, что на фронт им привозят частичку домашнего тепла.



«На производственной площадке кондитерской фабрики «Метрополис» армянской общиной Кубани Союза армян России вместе с попечительским советом в очередной раз подготовили гуманитарную помощь для наших бойцов. До конца года успеем охватить все новые регионы», — говорит председатель регионального отделения Союза армян России Краснодарского края Камо Айрапетян.

Три грузовика с индивидуальными продуктовыми наборами для российских бойцов уже в ближайшее время отправятся в зону боевых действий. Армянские общины Кубани с самого начала СВО помогают нашим военным и мирным жителям новых регионов. За ленточку ими отправлено десятки тысяч тонн гуманитарного груза. Только улучшенных продуктовых наборов получили более 50 тыс. солдат.

