Гуманитарный груз отправили из Тимашевского района в зону СВО

В состав груза вошли предметы личной гигиены, влажные салфетки, полотенца и сладости.

Новая партия гуманитарной помощи была отправлена в зону специальной военной операции из Тимашевского района. В сборе и отправке гуманитарной помощи приняли участие местные жители и администрация района.

«На позициях это основное средство для личной гигиены, чтобы ребята могли как-то себя привести в порядок», — отметил руководитель краевой ассоциации ветеранов СВО Иван Калюжный.

Читайте также: более тысячи аптечек отправила на СВО волонтерская группа из Каневского района. Добровольческое движение, начавшееся три года назад с инициативы семи приемных мам, сегодня объединяет более сотни участников. Вместе с профессиональными медиками они собирают комплекты первой помощи для бойцов.

