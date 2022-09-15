В участковой больнице Красноармейского района установили новый рентген-аппарат
Общество
15.09.2022 14:17
Рентген-аппарат приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» и установили в больнице станицы Новомышастовской.
Новое оборудование будет обслуживать не только жителей Новомышастовской, но близлежащих крупных станиц — Марьянской и Ивановской. Общее число жителей, которым теперь станет доступнее медпомощь, превышает 30 тыс. человек. Перед установкой нового рентген-аппарата в больнице капитально отремонтировали рентгенологическое отделение.
По данным краевого минздрава, рентгенография является одним из самых распространенных исследований. Оно выявляет патологии как при оказании экстренной медпомощи, так и при проведении профосмотров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: ЦРБ Гулькевичского района получила новый цифровой флюорограф по нацпроекту.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
- Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
- Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба
- МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи
- В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер