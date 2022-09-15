В участковой больнице Красноармейского района установили новый рентген-аппарат

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рентген-аппарат приобрели по нацпроекту «Здравоохранение» и установили в больнице станицы Новомышастовской.

Новое оборудование будет обслуживать не только жителей Новомышастовской, но близлежащих крупных станиц — Марьянской и Ивановской. Общее число жителей, которым теперь станет доступнее медпомощь, превышает 30 тыс. человек. Перед установкой нового рентген-аппарата в больнице капитально отремонтировали рентгенологическое отделение.

По данным краевого минздрава, рентгенография является одним из самых распространенных исследований. Оно выявляет патологии как при оказании экстренной медпомощи, так и при проведении профосмотров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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