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ЦРБ Гулькевичского района получила новый цифровой флюорограф по нацпроекту

Общество
13.09.2022 07:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsrb-gulkevichskogo-rajona-poluchila-novyj-tsifrovoj-flyuorograf-po-natsproektu
ЦРБ Гулькевичского района получила новый цифровой флюорограф по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование поставили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам и.о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольги Горошко, аппарат формирует изображение высокого качества и дает возможность его обрабатывать. Это позволяет улучшить качество флюорографического обследования.

«Оборудование позволит своевременно диагностировать возможные заболевания, причем на ранних стадиях развития, когда профилактические и лечебные меры особенно эффективны», — добавила главврач больницы.

В медучреждения региона с 2019 по 2021 годы закупили 130 единиц оборудования для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, 668 — для онкологических центров и 646 — для детских медучреждений и перинатальных центров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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