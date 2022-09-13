ЦРБ Гулькевичского района получила новый цифровой флюорограф по нацпроекту
Медицинское оборудование поставили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
По словам и.о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольги Горошко, аппарат формирует изображение высокого качества и дает возможность его обрабатывать. Это позволяет улучшить качество флюорографического обследования.
«Оборудование позволит своевременно диагностировать возможные заболевания, причем на ранних стадиях развития, когда профилактические и лечебные меры особенно эффективны», — добавила главврач больницы.
В медучреждения региона с 2019 по 2021 годы закупили 130 единиц оборудования для первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров, 668 — для онкологических центров и 646 — для детских медучреждений и перинатальных центров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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