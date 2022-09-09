В горбольницу Горячего Ключа по нацпроекту приобрели новое оборудование
Общество
09.09.2022 11:06
Среди нового медицинского оборудования, закупленного по нацпроекту «Здравоохранение», также есть компьютерный томограф.
По словам вице-губернатора Анны Миньковой, новый томограф позволит проводить исследования головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек, поджелудочной железы, сердца и других органов. А также выявлять опухоли и поражения сосудов на ранних стадиях.
«Перед этим провели капитальный ремонт помещения под установку медоборудования. В 2021 в рамках нацпроекта приобрели 2,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе 59 — «тяжелого», из которых 7 КТ. На «тяжелом» только за прошлый год провели более 120 тыс. исследований», — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.
Читайте также: в Сочи медучреждения по нацпроекту получили новое оборудование.
Популярные новости
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В доме у жителя Краснодарского края нашли оружие, боеприпасы и кусты конопли
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?