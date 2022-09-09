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В горбольницу Горячего Ключа по нацпроекту приобрели новое оборудование

Общество
09.09.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorboltsu-goryachego-klyucha-po-natsproektu-priobreli-novoe-oborudovanie
В горбольницу Горячего Ключа по нацпроекту приобрели новое оборудование
Фото t.me/minkovaanna23

Среди нового медицинского оборудования, закупленного по нацпроекту «Здравоохранение», также есть компьютерный томограф.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, новый томограф позволит проводить исследования головного мозга, позвоночника, легких, печени, почек, поджелудочной железы, сердца и других органов. А также выявлять опухоли и поражения сосудов на ранних стадиях.

«Перед этим провели капитальный ремонт помещения под установку медоборудования. В 2021 в рамках нацпроекта приобрели 2,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе 59 — «тяжелого», из которых 7 КТ. На «тяжелом» только за прошлый год провели более 120 тыс. исследований», — написала в своем Telegram-канале Анна Минькова.

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