В тушении лесного пожара под Геленджиком приняли участие 250 человек

В крае действует экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Однако 16 июля спасателям удалось ликвидировать пожар в районе Сосновки в Геленджике.

Очаг возгорания находился глубоко в лесу, поэтому к месту тушения приходилось добираться на УАЗах и квадроциклах. Технику выделили Кабардинский округ и местный предприниматель. Волонтеры оперативно доставляли воду тем, кто работал с ранцевыми огнетушителями. Ее подвозили автоцистерны одного из предприятий, а питьевую воду доставил благотворительный центр «Город добра».

Наравне со специальными службами с огнем боролись и сотрудники администрации Геленджика вместе с главой города. Всего в тушении участвовали 24 единицы техники и 250 человек. Возгорание на площади 2 га удалось локализовать к 0:00 15 июля. До утра пожарные дежурили на месте, а затем проливали лес заново.

«Сейчас только проливать ходим, потому что корни глубоко уходят. Сухие деревья приходится заливать, брать напором», ― рассказывает пожарный первого класса, бригадир Владимир Моисеев.

Условия работы сложные. На улице высокая температура, порывы ветра, труднодоступные места, на пожарных тяжелые ранцы на 19 л.

«Далеко от дороги и минерализованных полос. Пришлось работать граблями. Также не было доступа, потому что года три назад здесь был горельник, все обросло молодняком», ― отмечает заместитель руководителя Геленджикского филиала Краевого лесопожарного центра Виктор Дарий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике нашли костровище, с которого начался лесной пожар площадью 2 га. Мэр Геленджика Алексей Богодистов в социальных сетях показал место в лесу, откуда начался масштабный пожар. Им оказалось костровище около СНТ «Сосновое», оставленное «дикарями» без присмотра.