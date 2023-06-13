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В Турции заработала оплата по СБП и картами российских банков

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-turtsii-zarabotala-oplata-po-sbp-i-kartami-rossijskih-bankov
В Турции заработала оплата по СБП и картами российских банков
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным экспертов в банковской отрасли, в некоторых отелях и магазинах Турции туристы снова смогут оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков.

С помощью сервиса SigmaPay можно заплатить картами систем Visa, Mastercard, UnionPay и МИР. При этом со счета списываются рубли и в течение двух рабочих дней деньги зачисляются на счет продавцу в турецком банке.

Размер комиссии составляет 2% процента от суммы платежа, еще около 10% списывается при конвертации валют. По словам экспертов, покупка обходится примерно на 12% дороже цены, указанной на ценнике, сообщает РИА «Новости».

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