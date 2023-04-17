Обслуживание карт МИР предложили сделать бесплатным в России

С такой инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог отметил, что карта МИР стала единственной альтернативой на фоне санкций против российской банковской системы, в том числе ограничения работы карт Visa и Mastercard.

В связи с этим миллионы жителей были вынуждены выпустить карту МИР как дополнительную. Благодаря этому многие смогли снова оплачивать покупки в зарубежных странах и смартфоном,

Сейчас многие банки предоставляют бесплатное обслуживание карт, однако крупные банки требуют плату или выполнение дополнительных требований, например, траты на определенные суммы в течение месяца, отметил Орлов.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт МИР российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против российской банковской системы и ограничений, введенных со стороны глобальных платежных систем Visa и Mastercard», — цитирует текст обращения RT.

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