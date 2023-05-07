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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-4-7
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
Фото emsc-csem.org

По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземный толчок зафиксирован 7 мая в провинции Хатай.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, землетрясение произошло в 11:36 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от границы с Сирией — в 6 км к югу от города Кырыкхан. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщает ТАСС.

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