Ученый оценил вероятность возникновения сильных землетрясений в Сочи

После сильнейших землетрясений в Турции, в результате которых погибли почти 50 тыс. человек, подземные толчки зафиксировали и на территории РФ, в том числе в Сочи и на Кавказе.

Директор института теории и прогноза землетрясений РАН Петр Шебалин уверен, что землетрясение в Сочи никак не связаны с происшествием на юго-востоке Турции.

«Связи землетрясений в Сочи и в Турции нет. После турецкого было много афтершоков, но они были именно там — на границе Турции и Сирии», — рассказал ученый.

Он добавил, что произошедшее в городе-курорте землетрясение магнитудой 3,4 ощущалось очень слабо. По его словам, у местных жителей и туристов оно не могло ничего вызвать, кроме легкого испуга и любопытства.

Шебалин отметил, что наиболее опасными зонами для возникновения сильных подземных толчков в России являются Курильские острова, Камчатка, Алтай, Прибайкалье, Сахалин, Кавказ, Крым, Кольский полуостров и Якутия.

Ученый считает, что на территории Сочи возможно возникновение цунами, но не такой силы как на Дальнем Востоке. При этом цунами на курорте может произойти не из-за сильного землетрясения.

«Землетрясения такой силы, которое вызовет мощное цунами, в Черном море не может быть, а вот обрушение какой-нибудь скалы или куска горы, которое вызовет большую волну, возможно», — цитирует Шебалина «Парламентская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 марта в 19:55 произошло землетрясение магнитудой 3,4. Эпицентр находился на удалении 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.