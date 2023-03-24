В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
Происшествия
24.03.2023 07:05
Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован сейсмостанциями 23 марта в 19:55 по московскому времени.
По данным Обнинской сейсмологической станции, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Интенсивность землетрясения составила 2-3 балла.
По данный Европейского сейсмоцентра, эпицентр находился на удалении 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.
Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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