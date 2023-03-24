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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-3-4
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
Фото emsc-csem.org

Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован сейсмостанциями 23 марта в 19:55 по московскому времени.

По данным Обнинской сейсмологической станции, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Интенсивность землетрясения составила 2-3 балла.

По данный Европейского сейсмоцентра, эпицентр находился на удалении 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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