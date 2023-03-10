В Черном море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 9 марта в 22:22 в юго-восточной части Черного моря у берегов Турции.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение в Черном море произошло на глубине 2 км. Информация о происшествии уточняется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудникам ведомства не поступало информации о землетрясении в Черном море.

Читайте также: в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в ночь на 10 марта. Эпицентр находился в 8 км к юго-востоку от города Кайсери.