В Черном море произошло землетрясение
Происшествия
10.03.2023 09:47
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 9 марта в 22:22 в юго-восточной части Черного моря у берегов Турции.
По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение в Черном море произошло на глубине 2 км. Информация о происшествии уточняется.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудникам ведомства не поступало информации о землетрясении в Черном море.
Читайте также: в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в ночь на 10 марта. Эпицентр находился в 8 км к юго-востоку от города Кайсери.
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