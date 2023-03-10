Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Черном море произошло землетрясение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chernom-more-proizoshlo-zemletryasenie
В Черном море произошло землетрясение
Фото emsc-csem.org

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 9 марта в 22:22 в юго-восточной части Черного моря у берегов Турции.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение в Черном море произошло на глубине 2 км. Информация о происшествии уточняется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудникам ведомства не поступало информации о землетрясении в Черном море.

Читайте также: в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в ночь на 10 марта. Эпицентр находился в 8 км к юго-востоку от города Кайсери.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
  2. Спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
  5. Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске
  6. Более 61 тыс. человек оформили Fan ID в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях