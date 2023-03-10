В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
Происшествия
10.03.2023 07:48
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в ночь на 10 марта.
Эпицентр находился в 8 км к юго-востоку от города Кайсери. Магнитуда составила 4,6.
Сведений о возможных жертвах или разрушениях не поступало, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», число погибших при землетрясениях в Турции превысило 46 тыс. человек. Более 3 млн человек эвакуировали в другие регионы. Часть населения расселилась по селам и деревням.
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