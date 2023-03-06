Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 46 тыс. человек
Об этом 6 марта сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Более 3 млн человек вывезли в другие регионы из зоны бедствия. Часть населения расселилась по селам и деревням.
«Мы потеряли 46 тыс. 104 наших гражданина в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались», — сказал Эрдоган.
Сейчас власти планируют расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся, а также построить городки еще на 100 тыс. контейнеров в течение 2 месяцев.
«Разрушения были настолько большими, что нам в первые часы не удалось добиться той интенсивности, на какую мы рассчитывали. Но мы не сдались перед лицом этих трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям», — заявил президент Турции.
Он добавил, что 230 тыс. зданий в регионах происшествия использовать нельзя и пообещал в течение года заново отстроить жилые дома для людей из пострадавших регионов, сообщает ТАСС.
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