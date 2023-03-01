Новые сильные землетрясения предрек сейсмолог, предсказавший трагедию в Турции

Подземные толчки могут дойти и до территории России, в частности до Курильских островов. Об этом заявил сейсмолог Франк Хугербитс.

По его словам, «мегаземлетрясение» магнитудой 8,5 и более может поразить Землю уже 3-4 или 6-7 марта. Это может произойти из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна 2 и 5 марта.

«Гораздо более очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта», — заявил Хугербитс.

Он добавил, что первая неделя марта будет очень важной — может произойти сильное или очень сильное сейсмическое событие. Он призвал жителей сейсмоопасных районов подготовить план на случай землетрясения.

«Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения. Независимо от прогноза, вам нужен план действий при землетрясении. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь», — пояснил сейсмолог.

Ранее Франк Хугербитс спрогнозировал трагедию в Турции — он рассказал, что в южной части страны на границе с Сирией будет землетрясение магнитудой 7,5.

Однако старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что доверять прогнозам неизвестного в сейсмологическом мире ученого не стоит.

«Риск от возможных последствий неверной информации о сейсмической опасности может приводить к последствиям куда более серьезным, чем сами землетрясения. Подобных «прогнозистов» в мире очень много. На плечах этой ужасной трагедии в Турции люди, высказывания которых каким-то боком оказались связанными с этим событием, пытаются прославиться, дают следующие прогнозы, достоверность которых абсолютно ничтожна. Впервые слышу об этой организации, а фамилии этого сейсмолога в краткосрочных прогнозах землетрясений не существует», — рассказал Владимир Кособоков.

Ученый добавил, что нидерландский блогер назвал в целом сейсмоопасные регионы, поэтому к таким заявлениям нужно относиться с юмором, сообщает BFM.RU.

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