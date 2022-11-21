В Туапсинском районе жители Херсонской области принесли присягу и получили паспорта РФ
Общество
21.11.2022 21:07
Торжественная церемония, которая проходила в одном из пунктов временного размещения, некоторых растрогала до слез.
«Это для меня гордость, потому что мы долго к этому шли и сегодня это свершилось», — поделилась жительница Херсонской области Инна Макуха.
Российское гражданство приняли 100 жителей Херсонской области, приехавших в Туапсинский район. Всего муниципалитет принял более 4 тыс. жителей региона. Переехавших людей размещают в санаториях.
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