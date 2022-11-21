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В Туапсинском районе жители Херсонской области принесли присягу и получили паспорта РФ

Общество
21.11.2022 21:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-zhiteli-hersonskoj-oblasti-prinesli-prisyagu-i-poluchili-pasporta-rf
Видео канала «Кубань 24»

Торжественная церемония, которая проходила в одном из пунктов временного размещения, некоторых растрогала до слез.

«Это для меня гордость, потому что мы долго к этому шли и сегодня это свершилось», — поделилась жительница Херсонской области Инна Макуха.

Российское гражданство приняли 100 жителей Херсонской области, приехавших в Туапсинский район. Всего муниципалитет принял более 4 тыс. жителей региона. Переехавших людей размещают в санаториях.

Читайте также: в Анапе 50 жителям Херсонской области вручили российские паспорта.

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