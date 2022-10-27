В Анапе еще 50 жителям Херсонской области вручили российские паспорта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Церемония прошла 27 октября в одном из пунктов временного размещения города-курорта.

Помимо паспортов, 50 участникам церемонии вручили экземпляры Конституции РФ. Жителей Херсонской области поздравил начальник ОМВД России по городу Анапе, полковник полиции Андрей Платонов.

«Уверен, что этот знаменательный день навсегда останется в вашей памяти. Теперь вы – граждане великой страны – Российской Федерации», — отметил он.

Сейчас в здравницах Кубани размещены более 8 тыс. жителей новых регионов России, в том числе Херсона и правобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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