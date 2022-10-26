Устинов и Кондратьев в Анапе вручили жителям Херсонской области российские паспорта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 октября посетили Анапу и приняли участие в торжественной церемонии вручения паспортов 10 жителям новых регионов РФ.

Владимир Устинов отметил, обращаясь к жителям Херсонской области, что они становятся гражданами страны с большой историей и традициями.

«Паспорт РФ дает жителям Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик огромный потенциал для жизни», — сказа полпред президента в ЮФО.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в Анапе заявки на получение российских паспортов подали около 1 тыс. жителей новых регионов. По его словам, только вместе можно преодолеть трудности.

«Сейчас у вас есть все возможности начать новую жизнь, добиваться успехов в своем деле, воспитывать детей на основе ценностей, близких всем нам. Добро пожаловать в нашу большую семью», — отметил глава региона.

Жители Херсонской области произнесли текст присяги гражданина РФ и подтвердили намерение соблюдать законы и традиции России. После этого губернатор Кубани и полпред президента в ЮФО вручили им российские паспорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе находятся порядка 8 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей.