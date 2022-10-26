Кондратьев: в Анапе находятся порядка 8 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей
Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыли в Анапу с рабочим визитом.
Глава Кубани отметил, что всем прибывшим из Херсонской и Запорожской областей создали достойные условия проживания.
«Сейчас здесь находится около 8 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей. Много пожилых людей, семей с детьми. Посмотрели пункты временного размещения, которые организовали в наших здравницах, пообщались с людьми. Мы постарались создать достойные условия проживания для каждого, обеспечить всем необходимым. Чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности», — написал Кондратьев в Telegram.
Также Устинов и Кондратьев посмотрели, как работает Единый информационный центр.
«Здесь жителям новых территорий России помогают с оформлением документов — паспорта, СНИЛС, пенсионного удостоверения, банковских карт. Также специалисты консультируют по получению жилищных сертификатов. А для тех, кто решил остаться у нас на Кубани, на территории центра работает ярмарка вакансий. Всем желающим помогаем с трудоустройством по востребованным в регионе профессиям», — добавил глава региона.
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