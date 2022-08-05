В Туапсинском районе завершают строительство корпуса школы

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Корпус возводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Новый корпус школы № 19 в селе Ольгинка рассчитан на 125 мест. Здание готово на 96%. Уже закончили строительные работы, специалисты завершают облицовку цоколя, монтируют внутренние инженерные сети. В помещениях идет монтаж подвесных потолков и освещения, укладывают линолеум и устанавливают сантехнику. В готовые помещения начали завозить мебель. Продолжают благоустраивать школьный двор.

В здании расположены кабинеты для учащихся 5-11 классов, лаборатории, учительская, медкабинет, столовая, пищеблок, спортзал и актовый зал. Новый корпус 1 сентября примет учеников. Его открытие решит проблему второй смены в школе в Ольгинке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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