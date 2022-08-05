Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсинском районе завершают строительство корпуса школы

Общество
05.08.2022 15:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-zavershayut-stroitelstvo-korpusa-shkoly
В Туапсинском районе завершают строительство корпуса школы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Корпус возводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Новый корпус школы № 19 в селе Ольгинка рассчитан на 125 мест. Здание готово на 96%. Уже закончили строительные работы, специалисты завершают облицовку цоколя, монтируют внутренние инженерные сети. В помещениях идет монтаж подвесных потолков и освещения, укладывают линолеум и устанавливают сантехнику. В готовые помещения начали завозить мебель. Продолжают благоустраивать школьный двор.

В здании расположены кабинеты для учащихся 5-11 классов, лаборатории, учительская, медкабинет, столовая, пищеблок, спортзал и актовый зал. Новый корпус 1 сентября примет учеников. Его открытие решит проблему второй смены в школе в Ольгинке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе с 1 сентября откроется новая школа на 1,1 тыс. мест.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях