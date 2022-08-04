В Анапе с 1 сентября откроется новая школа на 1,1 тыс. мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Школа в Алексеевском микрорайоне Анапы почти готова. Ее возводят по нацпроекту «Образование» . В трехэтажном здании будет два спортзала, медпункт, библиотека и столовая. Учебное заведение должно принять детей в грядущий День знаний.

«Работы на финишной прямой — здесь завершают установку внутренних систем вентиляции и сетей электроснабжения, собирают и монтируют мебель и оборудование, благоустраивают территорию. Школа получилась большая, светлая, здесь создали все условия для качественного и комфортного процесса обучения», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.

Кроме того, в Анапе с 1 сентября откроется еще одна школа — вместимостью 1 тыс. 550 мест. Образовательное учреждение находится во втором микрорайоне жилого района «Горгиппия».

В школе №12 в станице Анапской по нацпроекту «Образование» строят отдельный корпус на 400 мест для начальных классов. Он готов на 15%. Строительство планируют завершить до конца 2022 года.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Анапе на улице Станичной появится центр единоборств. Его построят в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Площадь спорткомплекса составит 1,4 тыс. кв. м. В нем будут тренажерный и тренировочный залы с трибунами, тренерские комнаты, раздевалки и душевые. Одновременно заниматься единоборствами в центре смогут до 40 человек.

«Это один из десяти центров единоборств, которые сейчас строят по краю. Благодаря слаженным действиям мэрии и подрядчика удалось максимально сократить отставание от графика. Дальше задерживать его уже невозможно. Жители должны начать здесь заниматься уже в этом году», — отметил Евгений Наумов.

В Сукко строят Дом культуры. Он будет первым подобным объектом, который откроется в крае с помощью профильного нацпроекта в 2023 году. Строители уже залили фундамент и начали собирать стены цокольного этажа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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