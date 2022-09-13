В Туапсинском районе за прошедшие выходные три человека утонули в море
Происшествия
13.09.2022 15:46
Среди утонувших 6-летний ребенок. Пожилая пара обнаружила внука в море бездыханным и вытащила его на берег.
«Ребенок, приехавший на отдых из Московской области, уже был мертв к приезду бригады скорой помощи», — сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.
В тот же день в Агое утонул 71-летний отдыхающий из Тулы. Очевидцы вытащили его тело из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Также в бухте Инал утонул 58-летний краснодарец. Друзья и медики «скорой» пытались его реанимировать, но безуспешно, пишет газета «Туапсинские вести».
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