В Туапсинском районе за прошедшие выходные три человека утонули в море

Фото Анастасии Лотниковой, «Кубань 24»

Среди утонувших 6-летний ребенок. Пожилая пара обнаружила внука в море бездыханным и вытащила его на берег.

«Ребенок, приехавший на отдых из Московской области, уже был мертв к приезду бригады скорой помощи», — сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

В тот же день в Агое утонул 71-летний отдыхающий из Тулы. Очевидцы вытащили его тело из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Также в бухте Инал утонул 58-летний краснодарец. Друзья и медики «скорой» пытались его реанимировать, но безуспешно, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: в Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма.