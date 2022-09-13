Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсинском районе за прошедшие выходные три человека утонули в море

Происшествия
13.09.2022 15:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-za-proshedshie-vyhodnye-troe-chelovek-utonuli-v-more
В Туапсинском районе за прошедшие выходные три человека утонули в море
Фото Анастасии Лотниковой, «Кубань 24»

Среди утонувших 6-летний ребенок. Пожилая пара обнаружила внука в море бездыханным и вытащила его на берег.

«Ребенок, приехавший на отдых из Московской области, уже был мертв к приезду бригады скорой помощи», — сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Туапсинского района Эмиль Гараев.

В тот же день в Агое утонул 71-летний отдыхающий из Тулы. Очевидцы вытащили его тело из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Также в бухте Инал утонул 58-летний краснодарец. Друзья и медики «скорой» пытались его реанимировать, но безуспешно, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: в Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
  3. В Сочи из-за аварии на водопроводе ограничат подачу воды в трех районах
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае кофейные зерна подешевели на 20 процентов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях