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В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма

Происшествия
05.09.2022 15:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-netrezvyj-paren-utonul-v-more-vo-vremya-shtorma
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
Фото ngnovoros.ru

Трагедия произошла 4 сентября на пляже в Широкой Балке.

Очевидцы рассказали, что у моря отдыхала целая семья, в том числе молодой человек с матерью. Они употребляли алкогольные напитки.

После употребления спиртного 22-летний парень и его друг пошли купаться. В это время в море были сильные волны. Молодые люди начали тонуть. Некоторое время они были под водой, а потом их выбросило на берег волной.

Прибывшие на место медики смогли реанимировать одного из них. Второй парень скончался. Его пытались откачать с помощью адреналина и дефибриллятора, но безуспешно.

«Несмотря на штормовое предупреждение и запрет на купание, мужчины в алкогольном опьянении решили поплавать в море. В результате чего оба утонули. Медикам удалось реанимировать одного их них, второй скончался», — сообщил старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

По факту смерти отдыхающего назначили проверку. Для установления всех обстоятельств произошедшего проведут судебно-медицинскую экспертизу, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

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