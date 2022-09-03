В Курганинске в озере утонул 23-летний парень из Санкт-Петербурга

Кадр из видео t.me/MyKurganinck

Трагедия произошла 2 сентября на недавно благоустроенном городском пляже «Две зари». Парень отправился купаться и в какой-то момент ушел под воду.

По словам очевидцев, на пляже с ним отдыхали девушка и взрослая женщина. Его начали искать молодые люди, они прыгали в воду, чтобы вытащить парня из водоема. Через какое-то время подоспели спасатели и обнаружили его в течение 15 минут поисков под водой. Спасти парня не удалось.

«По данному факту территориальным следственный отдел СКР по краю начал доследственную проверку. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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