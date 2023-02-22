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В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-vosstanovili-vodoprovod-nad-rekoj-v-sele-kirpichnom-sorvannyj-potokom-vody
В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
Фото t.me/kubanspas

В селе Кирпичном Туапсинского района 21 февраля к спасателям Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» обратились за помощью местные жители.

Жители сообщили, что водопроводную трубу из реки Туапсе во время сильного дождя сорвало бурным потоком воды. В результате около 700 человек почти сутки оставались без централизованного водоснабжения.

Спасатели прибыли на место и расчистили берег с помощью бензопилы, обеспечив доступ к сорванной водопроводной трубе. Затем веревками закрепили трубу и вывели ее на берег для ремонта, который выполнили сотрудники МУП ЖКХ Туапсе.

После окончания ремонта спасатели при помощи альпинистского снаряжения протянули трубопровод через реку по тросу. Затем сотрудники водоканала запустили воду в населенный пункт, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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