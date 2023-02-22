В Сочи на 60% восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо

Устранением двух прорывов из-за подвижки грунта занимаются более 10 специалистов аварийных бригад водоканала Сочи.

Одну из магистралей восстановили поздней ночью, на второй проводят завершающие работы. Прорывы ликвидируют в круглосуточном режиме две аварийно-ремонтные бригады и пять единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Работы планируют завершить до 14:00 22 февраля, после чего начнут заполнять систему. Бесперебойной подачей питьевой воды обеспечат большую часть Лазаревского района к концу дня.

Подвоз питьевой поды осуществляется по заявкам. Оставить ее можно по номеру телефона в Сочи: 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта вследствие обильных осадков 21 февраля спровоцировала серьезное повреждение магистральной сети. Водовод обслуживает около 20 населенных пунктов.

Без воды остались жители в поселках Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также микрорайонах Шаумяновка, Лазурный берег и по улицам 72 и 73 и Ландышевой.