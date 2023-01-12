В Туапсинском районе восстановили движение на трассе А-147
Грузовой автомобиль опрокинулся на 68 км автодороги Джубга — Сочи 12 января около 11:30 возле села Дедеркой. В результате случившегося на проезжую часть разлилось топливо.
Из-за разлива ГСМ на этом участке трассы с 11:30 ограничили движение всех видов транспорта в обе стороны. На месте ДТП дежурили сотрудники Госавтоинспекции.
«В 15:45 все последствия ДТП на автодороге «Джубга — Сочи» ликвидированы, движение возобновлено, все ограничения сняты», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
В пресс-службе ФКУ «Черноморье» уточнили, что опрокинувшийся на дороге бензовоз подняли при помощи двух автокранов. Разлив топлива на проезжей части полностью устранили. Движение транспорта восстановили в штатном режиме.
В результате ДТП никто не пострадал. Проезжую часть от разлившегося дизельного топлива расчищали 18 спасателей и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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