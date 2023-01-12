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В центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-posredi-dorogi-zagorelsya-avtomobil
В центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль
Фото "Кубань 24"

Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Северной и Садовой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 12 января в 9:53.

Дымящаяся машина перегородила две полосы проезжей части улицы Северной.

На место прибыли пожарные расчеты. Они установили, что произошло возгорание автомобиля на площади 2 кв. м. Машину потушили, пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар ликвидировали девять человек личного состава и две единицы техники.

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