В центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль
Происшествия
12.01.2023 11:03
Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Северной и Садовой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 12 января в 9:53.
Дымящаяся машина перегородила две полосы проезжей части улицы Северной.
На место прибыли пожарные расчеты. Они установили, что произошло возгорание автомобиля на площади 2 кв. м. Машину потушили, пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар ликвидировали девять человек личного состава и две единицы техники.
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