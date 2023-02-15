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В Туапсинском районе восстановили движение на Агойском и Дедеркойском перевалах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-vosstanovili-dvizhenie-na-agojskom-i-dederkojskom-perevalah
В Туапсинском районе восстановили движение на Агойском и Дедеркойском перевалах
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Сильный снегопад обрушился на Туапсинский район с вечера 14 февраля и шел в течение всей ночи. Всего за ночь в муниципалитете выпало 117 мм осадков.

Из-за этого оказалось затруднено движение на дорогах. На трассу А-147 Джубга — Сочи от Магри до Агойского перевала рухнули более 70 деревьев. Местные спасатели пилят их и убирают с дороги. Для уборки поваленных деревьев с трассы привлекли 35 единиц техники и 89 человек.

На Агойском и Дедеркойском перевалах сняли введенные ранее ограничения движения. На Агойском перевале организовали реверсивное движение легкового транспорта. Проезжую часть на этих участках трассы уже расчистили. Ведут обработку противогололедными материалами. На федеральной трассе А-147 в Туапсинском районе сейчас работает 15 единиц техники. Движение автомобилей на Шаумянском и Молдовановском перевалах осуществляется в обычном режиме.

На региональной трассе Майкоп — Туапсе продолжают расчищать проезжую часть. На дороге между селом Анастасиевкой и аулом Большое Псеушхо работает роторная установка. Дорогу от Садового до Чинар чистит бульдозер, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: в Сочи после временного ограничения восстановили движение на Мамайском перевале. В 23:00 14 февраля движение на перевале полностью перекрыли из-за плохой погоды и многочисленного падения деревьев.

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