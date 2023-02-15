В Сочи после временного ограничения восстановили движение на Мамайском перевале

В 23:00 14 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что движение на Мамайском перевале полностью перекрыли из-за плохой погоды и многочисленного падения деревьев.

По данным на 7:00 движение транспорта на Мамайском перевале, в Кудепсте и в сторону Адлера осуществляется без затруднений. Водителям рекомендовали выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Сцепление колес с покрытием заметно снижается на обледенелой дороге.

Скользкая дорога становится опасной на поворотах, а также при съездах с тоннелей и мостов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что движение на участке между Волконкой и Дагомысом осуществляется в обычном режиме. На некоторых участках трассы возникают пробки из-за водителей грузовых автомобилей на летней резине, припарковавшихся или застрявших у обочины.

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