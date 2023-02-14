Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Лазаревском районе Сочи за несколько часов выпало более 20 мм осадков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lazarevskom-rajone-sochi-za-neskolko-chasov-vypalo-bolee-20-mm-osadkov
В Лазаревском районе Сочи за несколько часов выпало более 20 мм осадков
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи вечером 14 февраля продолжают устранять последствия снегопада. Основной удар непогоды пришелся на Лазаревский район.

За несколько часов в Лазаревском районе Сочи выпало более 20 мм осадков, снегопад продолжается. Дороги расчищают в непрерывном режиме. Задействовали уже 70 единиц техники и 150 человек.

Для стабилизации обстановки на 20 минут перекрывали движение в районе Мамайского перевала. При необходимости временные ограничения снова будут вводить, чтобы очистить трассу. Движение большегрузов на летней резине там запрещено.

Из-за налипания мокрого снега на провода и деревья и порывов ветра до 16 м/с фиксируются точечные отключения электроэнергии. Бригады электросетей проводят аварийно-восстановительные работы.

По данным синоптиков, снегопады ночью 15 февраля ожидаются и в других районах курорта. Сейчас циклон приближается к горному кластеру, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 14 февраля на проезжую часть трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе упало четыре дерева, а также произошел камнепад. В районе 116 км трассы А-147 упало несколько больших валунов, которые повредили две машины. Пострадавших нет, но движение на участке было затруднено.

В предгорные и горные районы курорта для борьбы со снегопадом направили дополнительную технику. На ночное дежурство заступили более 50 коммунальных бригад. На дорогах Сочи работают более 400 человек и 250 снегоуборочных машин.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях