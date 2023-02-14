В Лазаревском районе Сочи за несколько часов выпало более 20 мм осадков

В Сочи вечером 14 февраля продолжают устранять последствия снегопада. Основной удар непогоды пришелся на Лазаревский район.

За несколько часов в Лазаревском районе Сочи выпало более 20 мм осадков, снегопад продолжается. Дороги расчищают в непрерывном режиме. Задействовали уже 70 единиц техники и 150 человек.

Для стабилизации обстановки на 20 минут перекрывали движение в районе Мамайского перевала. При необходимости временные ограничения снова будут вводить, чтобы очистить трассу. Движение большегрузов на летней резине там запрещено.

Из-за налипания мокрого снега на провода и деревья и порывов ветра до 16 м/с фиксируются точечные отключения электроэнергии. Бригады электросетей проводят аварийно-восстановительные работы.

По данным синоптиков, снегопады ночью 15 февраля ожидаются и в других районах курорта. Сейчас циклон приближается к горному кластеру, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 14 февраля на проезжую часть трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе упало четыре дерева, а также произошел камнепад. В районе 116 км трассы А-147 упало несколько больших валунов, которые повредили две машины. Пострадавших нет, но движение на участке было затруднено.

В предгорные и горные районы курорта для борьбы со снегопадом направили дополнительную технику. На ночное дежурство заступили более 50 коммунальных бригад. На дорогах Сочи работают более 400 человек и 250 снегоуборочных машин.