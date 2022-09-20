В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля

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Смертельная авария произошла утром 19 сентября на трассе «Джубга — Сочи» возле поселка Новомихайловского.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Ford, ехавший в сторону Джубги, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Volvo. В этот момент 42-летний водитель фуры вышел из кабины посмотреть, что произошло и был задавлен собственным автомобилем.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает издание «Туапсинские вести».

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