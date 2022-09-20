Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля

Происшествия
20.09.2022 12:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-voditel-fury-pogib-pod-kolesami-sobstvennogo-avtomobilya
В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля
Фото tuapsevesti.ru

Смертельная авария произошла утром 19 сентября на трассе «Джубга — Сочи» возле поселка Новомихайловского.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Ford, ехавший в сторону Джубги, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Volvo. В этот момент 42-летний водитель фуры вышел из кабины посмотреть, что произошло и был задавлен собственным автомобилем.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает издание «Туапсинские вести».

Читайте также: в Краснодарском крае 19 сентября водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Народный герой: 20 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
  4. В Краснодаре задержали подозрительного мигранта, наблюдавшего за детьми
  5. В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях