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В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб

Происшествия
20.09.2022 10:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-voditel-oprokinul-vnedorozhnik-v-kanal-i-pogib
В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
Фото t.me/slavyansk

Смертельная авария произошла 19 сентября около 15:00 на улице Набережной в селе Ачуево Славянского района.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в канал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП мужчина погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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