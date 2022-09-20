В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
Происшествия
20.09.2022 10:18
Смертельная авария произошла 19 сентября около 15:00 на улице Набережной в селе Ачуево Славянского района.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в канал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП мужчина погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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