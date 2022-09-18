В Краснодарском крае после ДТП загорелись две иномарки, погибли три человека

Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария с участием двух автомобилей произошла 18 сентября около 4:30 в районе 80-го километра федеральной трассы «Кавказ» недалеко от перекрестка Мирская — Привольный в Кавказском районе.

По предварительным данным, столкнулись «Лада Приора и Toyota. После аварии оба автомобиля загорелись. В одном автомобиле ехали жители Московской области. Оба взрослых погибли, ребенок получил травмы и был госпитализирован. В другом автомобиле погиб водитель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место прибыли спасатели «Кубань-СПАС», спасотряда Кавказского района, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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