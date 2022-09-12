На Кубани во врезавшейся в дерево иномарке пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка
Происшествия
12.09.2022 11:21
Авария произошла 11 сентября в 3:30 на 31 км трассы Армавир — Курганинск.
По предварительным данным, 34-летняя женщина ехала за рулем Renault Megane со стороны Курганинска в сторону Армавира и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги в лесополосу и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира: 56-летняя женщина и два мальчика в возрасте 5 и 12 лет. Всех пострадавших госпитализировали в Лабинскую ЦРБ. Обстоятельства аварии устанавливаются, пишет газета «Курганинские известия».
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